Roma al riposo in attesa del nuovo tecnico: Rudi Garcia scala posizioni

Continua il casting per il nuovo allenatore della Roma dopo l'esonero di Ivan Juric e nel frattempo la Roma non si allena. Per adesso è previsto che oggi e domani non ci siano sedute di lavoro, una decisione che era stata già presa anche con il tecnico croato in panchina, con un programma che però potrebbe anche cambiare. Dunque l'appuntamento a Trigoria, per il momento, è fissato per mercoledì, quando il club giallorosso dovrebbe aver anche ufficializzato il nuovo allenatore. Restano in corsa i nomi di Roberto Mancini, Rudi Garcia, Massimiliano Allegri, Frank Lampard, Graham Potter e Claudio Ranieri. Nelle prossime ore dovrà esserci l'accelerata definitiva. Non è all'ordine del giorno, invece, un ritorno di Daniele De Rossi, per ora almeno.