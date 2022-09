Roma, Abraham chiede scusa ai tifosi: "Mi riscatterò"

VERSO INTER-ROMA

L'attaccante posta sui social dopo gli errori contro l'Atalanta e sogna il riscatto nella gara contro l'Inter, quando mancherà Mourinho e forse anche Dybala e Pellegrini

Tra nerazzurri e nerazzurri. Tammy Abraham fa mea culpa dopo la partita contro l'Atalanta e mette nel mirino la gara con l'Inter alla ripresa dopo la sosta: “Scusate per questo risultato. Tornerò più forte e farò meglio”, ha scritto sui social l'attaccante, comunque applaudito dai tifosi della Roma al momento del cambio con Shomurodov nonostante i tanti errori sotto porta che sono costati la sconfitta ai giallorossi. Come contro la Dea, anche nella partita di San Siro l'inglese potrebbe di nuovo giocare senza Paulo Dybala, che ha accusato un problema al flessore della gamba sinistra durante il riscaldamento ed è in dubbio per la gara di Milano come Lorenzo Pellegrini.

I due giocatori, convocati entrambi dalle rispettive nazionali, rispetteranno le convocazioni e raggiungeranno i ritiri, ma saranno valutati dagli staff medici di Italia e Argentina e potrebbero rientrare a Trigoria se dovessero essere confermati gli infortuni.

"Speriamo di recuperali in 15 giorni" ha detto ieri dopo il ko con la Dea José Mourinho, che a inizio ripresa è stato espulso per proteste dall'arbitro Chiffi e salterà quindi il tanto atteso ritorno nella San Siro nerazzurra. "Se un arbitro mi dice che non è mai rigore se un giocatore non si butta, allora io devo cambiare l’atteggiamento con i miei giocatori e dire loro di buttarsi se no non ci danno il rigore", le parole dello Special One sull'episodio dell'espulsione.

