Pellegrini: "Il gruppo era con De Rossi. Fischi? Ci ho messo sempre la faccia"

"Juric ha capito il momento, le cose sono cambiate e ora siamo con il mister cercando di prendere tutto il suo modo di vedere il calcio per vincere le partite", ha detto ancora Pellegrini. Sui fischi e le contestazioni dei tifosi: "Non lo so il perché ma so la responsabilità di essere capitano dopo due grandi come Totti e De Rossi. Me la sono sempre presa, perché per me è un sogno e un onore. So che io posso essere il primo indiziato quando le cose non vanno bene ed è giusto così. Dove c'era da prendersi responsabilità l'ho sempre fatto. Sono sempre stato il primo a metterci la faccia e darò sempre il massimo per la Roma perché sono un professionista e sono innamorato di questa maglia", ha concluso.