Mourinho: "Tifosi della Roma, sto arrivando"

LA GRANDE ATTESA

L'allenatore portoghese inizia la sua avventura giallorossa, ma lo attende la quarantena. Intanto sbarca su un aereo pilotato da Friedkin

Il giorno tanto atteso è arrivato: José Mourinho sbarca oggi a Roma per iniziare la sua avventura da allenatore giallorosso. Il portoghese ha lasciato un messaggio ai suoi nuovi tifosi, prima di partire per la Capitale. "Tifosi della Roma, sto arrivando. Sto preparando le valigie, ci vediamo presto", ha detto in un video messaggio.

Vedi anche roma Mourinho sbarca a Roma ma c'è la variabile quarantena: presentazione rimandata? L'aereo utilizzato per lo spostamento è il jet privato N1F della flotta Friedkin, con alla cloche proprio il presidente Dan, anche lui insieme a Ryan a bordo del volo.

Per la presentazione ufficiale, però, bisognerà attendere ancora un po'. Mourinho, infatti, arriva da Lisbona, ma dopo essere stato a Londra nei giorni precedenti e, in base alle nuove normative italiane relative alla variante Delta del Covid-19, dovrà osservare cinque giorni di isolamento. Terminata la quarantena, si potrà provvedere alla sua prima conferenza stampa da mister della Roma, che a questo punto dovrebbe andare in scena tra la metà e la fine della prossima settimana.