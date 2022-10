Mourinho: "Napoli favorito contro Roma, ma a volte i favoriti perdono"

VERSO ROMA-NAPOLI

Il tecnico giallorosso: "Abbiamo avuto una settimana di lavoro per recuperare gente che aveva bisogno. Zaniolo? Tre turni sono allucinanti"

José Mourinho si appresta alla sfida contro il Napoli capolista con la consapevolezza che sarà una partita tosta, ma non già scritta. "Dopo tante partita di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro per recuperare gente che aveva bisogno di un periodo per allenarsi e preparare questa partita. Non c'è tanto da dire, è la prima in classifica e quando lo sei dopo 10 partite ha già un significato", ha detto il tecnico della Roma.

"Lo sappiamo, ma noi abbiamo il diritto di giocare e di pensare che anche se loro sono favoriti, a volte i favoriti perdono", ha aggiunto. E ancora: "Domani noi andremo a giocare la nostra partita per vincere, loro sono una grande squadra ma vediamo cosa riusciremo a fare. Il Napoli è vero che è una squadra offensiva perché fa tanti gol. Noi sbagliamo troppi gol, ma questo non vuol dire che siamo una squadra difensiva. Magari domani andiamo in avanti tre volte e facciamo tre gol, contro l'Atalanta abbiamo perso contro una squadra che ha tirato in porta una volta. Noi abbiamo giocatori in grado di segnare, da Abraham a Belotti, quindi dobbiamo stare tranquilli perché i gol arriveranno. Per ora è sufficiente vincere le partite".

Tengono banco anche le tre giornate di squalifica date dalla Uefa a Zaniolo: "Zaniolo è in una fase della sua carriera in coi deve ancora crescere, migliorare la sua interpretazione della partita. Quando sei un giocatore più offensivo, sei di solito più istintivo ma quando sei sulla trequarti devi essere più attento e non rischiare. Sta dimostrando una crescita anche dal punto di vista emozionale. Tre partite di squalifica in Europa mi sembra allucinante, non lo capisco. Già il rosso poteva essere solo un giallo, una gara di squalifica era già una punizione importante. Mi sembra che su questo ragazzo è sempre tutto troppo, in questo caso lo devo difendere".

Per quanto riguarda la formazione: "Dobbiamo fare dei cambi anche vista la situazione. Senza Dybala dobbiamo pensare a soluzioni diverse. Oltre a lui, mancheranno Wijnaldum e Darboe, e Celik che ancora non sarà con noi. Penso la prossima partita di campionato sarà già in condizione di giocare".

Un pensiero anche a Francesco Valdiserri, il giovane di 18 anni morto travolto da un'auto a Roma mentre si trovava sul marciapiede: "Vorrei mandare da tutti noi un abbraccio alla famiglia di Francesco, ai suoi genitori e a tutti quelli che oggi hanno pianto per lui al funerale".