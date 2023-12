Mourinho: "C'erano dubbi sul mio futuro, allora ho chiarito: voglio restare alla Roma"

verso roma-napoli

Il portoghese: "Napoli campione in carica, sono forti come lo scorso anno. Superlega? La mia posizione è quella del club"

José Mourinho ribadisce una volta in più la sua volontà di restare in giallorosso anche la prossima stagione: "C'erano dubbi sulla mia scelta di rimanere alla Roma o meno, quindi ho messo in chiaro la mia posizione. Dopo la finale di Europa League della scorsa stagione ho parlato con la proprietà dell'offerta che avevo ricevuto dall'Arabia Saudita e ho deciso di restare. Ora, con la stessa sincerità, dico che mi piacerebbe rimanere e lottare con tutte le difficoltà, le condizioni e le cose positive e negative che ci saranno, non ho dubbi e non voglio più tornare sulla questione".

MOURINHO SULLA SUPERLEGA "Io sono l'allenatore della Roma e la posizione ufficiale della Roma è la mia ovviamente. Non ho nessun tipo di commento da fare. È vero, ho tanta esperienza nel calcio, l'ho vissuto in differenti momenti. Ma non voglio fare nessuna analisi pubblica. La posizione della Roma è chiara e io sono l'allenatore della Roma": questo il pensiero sulla Superlega. Ieri il club giallorosso aveva pubblicato una nota nella quale ribadiva la sua contrarietà.

MOURINHO SU DYBALA Il recupero di Paulo Dybala "procede bene, è dentro il tempo che ci aspettavamo, ma ovviamente domani è fuori. Mancini? Non si è allenato tutta la settimana, solo oggi per la prima volta, ma domani gioca. È uno di quelli che se non ha una tripla frattura in campo ci va sempre" le parole di Mou.

MOURINHO SUL NAPOLI "Sono i campioni in carica, hanno perso un giocatore ma ne hanno presi tanti, di fatto è la stessa squadra. Hanno perso un bravissimo allenatore ma ne hanno preso uno con tanta esperienza. Però è la stessa squadra, la stessa gente, la stessa panchina poderosa con tante soluzioni" così Mourinho sul Napoli.

