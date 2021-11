Mou al veleno su Juve-Roma: "Il rigore Dybala ripetuto, quello di Veretout no"

"Uno è stato fatto ribattere, l'altro no... Indovinate quale". Con queste parole sui social Jose Mourinho riaccende la polemica su Juventus-Roma e sul rigore fallito da Veretout non fatto ripetere ai giallorossi all'Allianz Stadium. Mourinho ha postato un fotomontaggio in cui si vedono i rigori di Dybala contro lo Zenit e del centrocampista francese contro la Juventus.

Getty Images