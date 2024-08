Mancini: "Mai contestato le scelte di De Rossi, la Roma è una cosa seria"

LA REPLICA

Dura replica del difensore giallorosso tramitite i propri canali social dopo le voci riguardanti un possibile malumore per le recenti scelte di De Rossi

"Mi dispiace molto leggere la ricostruzione di oggi. Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo". Così Gianluca Mancini, difensore della Roma, replica alla ricostruzione emersa su organi di stampa che lo avrebbe visto contestare la scelta di De Rossi di lasciare fuori Dybala nella partita di Cagliari. "Non c'è stata alcuna discussione con il mister", ha proseguito tramite le proprie storie Instagram.

Vedi anche Milan Scambio Abraham-Saelemaekers: nuovi contatti positivi tra Milan e Roma, nodo ingaggio dell'inglese "La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma. Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino". Sono diverse le gatte da pelare in casa giallorosa perché durante l'allenamento di ieri c’è stata anche un'accesa discussione tra De Rossi e Cristante, quest'ultimo reo secondo l'allenatore di aver messo poca intensità nel lavoro al centro sportivo. Una prima ricostruzione parlava addirittura delle parti che sarebbero venute alle mani salvo trovare la smentita del club che ha etichettato la vicenda a "semplice questione e lite di campo", poi risolta subito dopo con la pace. Il centrocampista giallorosso è comunque sul mercato e qualora dovessero arrivare delle offerte nelle ultime ore sarebbero prese in considerazione. Difficile però soddisfare le richieste della Roma che ha recentemente rinnovato il contratto del giocatore fino al 2027.