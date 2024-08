Abraham-Saelemaekers: accordo tra Milan e Roma per scambio di prestiti

MANOVRE ROSSONERE e giallorosse

I due club hanno trovato l'intesa: nessuna operazione definitiva con conguaglio

A poche ore dalla chiusura dei trasferimenti, Milan e Roma hanno definito lo scambio tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. La trattativa è andata avanti nelle ultime ore fino a che i due club hanno trovato l'accordo per uno scambio di prestiti (inizialmente si era parlato di 7 milioni nelle casse dei giallorossi più il cartellino del belga per arrivare all'attaccante che piace tanto a Fonseca).

Per quanto riguarda Luka Jovic, invece, la situazione è diversa. Qualche club ha chiesto informazioni al Milan per l'attaccante serbo che diventerebbe l'indiziato numero uno a lasciare il rossonero per far posto a Manu Kone, il centrocampista del Moenchengladbach bloccato dai rossoneri ma non inseribile in lista senza un'uscita di un over 22 straniero. Per il momento Jovic però punta i piedi per restare a Milano.