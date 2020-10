Lutto in casa Totti: è morto Enzo, il papà di Francesco

ADDIO ALLO "SCERIFFO"

Grave lutto in casa Totti. A Roma è morto Enzo, padre di Francesco Totti. Soprannominato "Lo Sceriffo", il papà dell'ex capitano giallorosso era ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo aver contratto il coronavirus. Affetto da altre patologie, Enzo a maggio aveva compiuto 76 anni e qualche anno fa era stato colpito da un infarto. Spesso a Trigoria a seguire il figlio, il padre di Totti era celebre per le sue incursioni negli spogliatoi. Totti in lutto, è morto papà Enzo ansa

In seguito alla morte del padre Enzo per Covid-19, Totti e famiglia si sono poi sottoposti ai controlli di rito e al momento non risulterebbero altre positività al virus tra i congiunti. A scopo precauzionale tutte le attività della "Totti soccer school" sono state comunque sospese.

L'OMAGGIO DELLA ROMA





Per il popolo giallorosso e la Roma "Lo Sceriffo" era un'istituzione. Un simbolo. Finché la salute gliel'ha concesso, ha seguito da vicino la carriera del "Pupone" presentandosi spesso anche ai ritiri della Roma in montagna, dove seguiva con alcuni amici gli allenamenti tra una partita di carte e l'altra. Anni fa inaugurò quella che poi divenne una tradizione nello spogliatoio giallorosso per festeggiare il compleanno del figlio. Ogni 27 settembre, infatti, il papà di Francesco si presentava al centro sportivo con pizza bianca e mortadella per tutti.