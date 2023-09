Pilota di Ciampino: "Novemila euro di danni per i tifosi di Lukaku senza cervello"

LA POLEMICA

Lo sfogo su Facebook di un pilota di aerei che ha l'auto inutilizzabile per i danni provocati nel giorno dell'arrivo del belga a Roma

Roma, cinquemila tifosi a Ciampino per Romelu Lukaku

































© ansa 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Da un lato la passione di una tifoseria innamorata del nuovo idolo, dall'altro l'insopportabile mancanza di rispetto verso gli altri: lo scorso 29 agosto lo sbarco di Romelu Lukaku a Roma aveva portato con sé una scia di polemiche legate a quei cosiddetti tifosi che, per vedere meglio l'arrivo del belga, si erano arrampicati su alcune vetture in sosta provocando danni, in certi casi anche ingenti. "Io mi ritrovo con la macchina (con 9.000 euro di danni) ferma sotto casa perché con tutto il vetro rotto non è marciante. Questa settimana ho dovuto noleggiare, a spese mie, una macchina per andare al lavoro" scrive su Facebook un pilota d’aereo che faceva servizio a Ciampino. "Quasi due settimane dal giorno in cui questa gente senza cervello e rispetto per nessuno ha deciso di salire sulle auto parcheggiate all’aeroporto di Ciampino da persone, come me, che stavano lavorando" lo sfogo riportato dall'Agi.

"Mentre le forze dell’ordine o la politica non fanno nulla per trovare i responsabili e farli pagare per i danni causati alla mia auto e a tutte le auto coinvolte. Il nostro (perché oltretutto sono tifoso della Roma) Romelu Lukaku guadagna circa 20 mila euro al giorno, chiedo se Aeroporti di Roma o Official As Roma (che sono aziende dal valore di milioni di euro) hanno intenzione di prendersi carico dell’accaduto. L’unica nota positiva è la vicinanza dei veri tifosi giallorossi che tramite @ilmiocantoliberoonair si vorrebbero organizzare per dare un sostegno a noi malcapitati” si conclude il post social.

La Procura di Velletri nei giorni scorsi aveva aperto un'inchiesta per individuare i responsabili dei vandalismi sulle macchine distrutte che potrebbero rischiare fino a 5 anni di reclusione.

LA FOTO DEL DANNO

© instagram/ilmiocantoliberoonair

