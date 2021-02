Ladro tenta di rubargli l'auto, El Shaarawy lo rincorre e lo blocca

In campo il suo compito è sfuggire agli avversari, ma evidentemente El Shaarawy se la cava piuttosto bene anche con le marcature strette. L'esterno offensivo della Roma ha infatti sorpreso un ladro che stava cercando di rubargli l'aluto e dopo averlo rincorso lo ha bloccato grazie anche all'intervento della polizia. Tutto è successo in pochi istanti nel pomeriggio in viale Sudafrica all'Eur.

Getty Images