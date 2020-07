La Roma sta perdendo la pazienza: Fonseca a Napoli si gioca il futuro 

Giornata impegnativa quella di ieri per Paulo Fonseca. Il giorno dopo la partita con l'Udinese l'allenatore della Roma ha parlato con la squadra prima di un vertice notturno con l'Amministratore Delegato Guido Fienga. I giocatori hanno confermato la loro fiducia nel progetto tecnico sottolineando, però, i grossi problemi di tenuta atletica che hanno portato alle due sconfitte consecutive in campionato. Il dirigente non ha dato ultimatum a Fonseca, facendogli però capire come le prossime partite siano decisive per il suo futuro in giallorosso.