La Roma ricorda Willy Monteiro Duarte: "Riposa in pace"

Poche parole, ma toccanti: "Willy Monteiro Duarte sognava di poter indossare un giorno la maglia della sua amata AS Roma. Questo sogno è stato spezzato la notte scorsa, nel modo più tragico e brutale possibile. I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Willy. Riposa in pace, Romanista". Questo il tweet della Roma per il 21enne picchiato a morte a Colleferro, vicino alla Capitale, per aver difeso un amico coinvolto in una rissa.