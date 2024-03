La Roma perde Dybala per il Sassuolo: lesione all'adduttore della coscia destra

VERSO ROMA-SASSUOLO

L'argentino resterà fuori una decina di giorni e salterà anche gli impegni con la Nazionale argentina

© Getty Images Brutte notizie per la Roma alla vigilia della gara casalinga contro il Sassuolo. De Rossi, già alle prese con un Lukaku che accusa problemi all'anca, dovrà fare a meno di Dybala, rimasto per 90' in panchina a Brighton negli ottavi di ritorno di Europa League. Venerdì l'argentino ha effettuato tutto l'allenamento con la squadra poi nel finale di sessione ha accusato un fastidio. Nei controlli effettuati stamattina il responso del problema: lesione all'adduttore della coscia destra. Resterà fuori una decina di giorni e salterà la gara di campionato contro i neroverdi e gli impegni con la Nazionale argentina (le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica del 22 e 26 marzo). Il giocatore resterà a Trigoria per recuperare dall'infortunio e tornare a disposizione dopo la sosta, quando la Roma sarà impegnata nella trasferta di Lecce.

Un altro stop dunque per Dybala in questa stagione: a inizio settembre un problema agli adduttori lo tiene fuori tre settimane, a ottobre si ferma un mese per uno stiramento al legamento collaterale. A dicembre l'argentino rimedia un infortunio al bicipite femorale e altri 15 giorni fuori. A gennaio è out una settimana per guai alla coscia sinistra. E ora altro forfait.