L'appello di De Rossi: "Rispettate i senatori che da anni spingono la Roma"

"Dovbyk è pronto per giocare e giocherà. Hummels e Hermoso ci permettono di avere più varianti, li ho visti in forma, pronti per scendere in campo". Alla vigilia della delicata trasferta in casa del Genoa, Daniele De Rossi ha fatto il punto anche sull'affaire Zalewski: "Di definitivo non c'è nulla, è una decisione che ha comunicato a me la società - ha detto -. La scelta deriva dal contratto in scadenza. Se rinnova penso possa reinserito. A maggio lo consideravo tra i cedibili, nel pre-campionato l'ho visto diversamente e gli ho dato fiducia".