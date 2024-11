Juric: "Io faccio solo scelte tecniche. Senza vittoria sarebbe tutto inutile. Dovbyk..."

"Le mie sono tutte scelte tecniche". Alla vigilia della sfida col Torino Ivan Juric prova a riportare serenità nell'ambiente giallorosso ponendo però grande attenzione alla sfida con il Verona al Bentegodi: "Abbiamo fatto una bella partita col Torino, ma senza il risultato domani non abbiamo fatto nulla. Mi aspetto la stessa mentalità anche per superare il mal da trasferta. Dovbyk? Ieri non si è allenato, vediamo in base all'allenamento odierno. Su Cristante e Pellegrini è da capire come stanno".