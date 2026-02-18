Milan: Allegri espulso contro Como, rosso al 35' della ripresa

Massimiliano Allegri, poco dopo la mezzora nella ripresa contro il Como, è stato espulso da Mariani e costretto a lasciare il campo con la partita ancora sull'1-1. Una decisione scaturita dopo alcuni momenti di tensione tra le due panchine. Nel battibecco scaturito tra i due staff tecnici ad avere la peggio il tecnico del Milan e il team manager del Como Davide Cattaneo che sono stati espulsi. Allegri non sarà in panchina contro il Parma.