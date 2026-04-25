ROMA

Gasperini: "La squadra mi ha sempre seguito, bravi a lasciare fuori le tensioni"

Il tecnico giallorosso dopo il successo di Bologna: "Malen ci ha alzato il livello di gioco, purtroppo per tre mesi non abbiamo avuto Soulé e Dybala"

25 Apr 2026 - 22:06
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La Roma ha spazzato via la tempesta legata all'allontanamento di Ranieri e si è presa alla grande i tre punti sul campo del Bologna. Un successo che tiene in corsa i giallorossi per un posto in Champions League e che ha fatto contento Gian Piero Gasperini. “Noi dobbiamo credere di vincere ogni partita, siamo nella condizione di fare dei primi tempi come oggi. Nel secondo un po’ di fatica, dobbiamo migliorarci ancora e pensare alla prossima gara. L'aria fuori da Trigoria era movimentata, ma dentro come sempre da tutto l’anno. Malen ci ha alzato il livello di gioco, purtroppo per tre mesi non abbiamo avuto Soulé e Dybala. Però quello che non abbiamo avuto nel girone di ritorno cercheremo di recuperarlo in queste ultime partite”, ha detto il tecnico romanista.

"Io al centro? A livello tecnico sì, perché quelle sono le responsabilità che mi competono, perché al centro ci sono società e tifosi, che vengono prima di tutto e tutti e che ringrazio per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato", ha aggiunto.

E ancora: "Io sono un professionista e come tale mi occupo della parte tecnica. Ringrazio molto la società dal primo giorno che ci siamo conosciuti, ha sempre dimostrato grande fiducia e grande voglia di farmi lavorare. Io mi devo preoccupare di questo e non di altre cose. È una società potente che può fare grandissime cose. Mi auguro di dare un grande contributo sotto l’aspetto tecnico insieme a chi lavora nella società. Il centro della Roma sono società e tifosi”.

Su Malen: “Non mi aspettavo questi numeri, ma sicuramente non c’era nessun dubbio da parte mia sul fatto che fosse un giocatore ideale. Quando i giocatori li vedi dal vivo è sicuramente meglio che da un video e lui vedendolo in amichevole questa estate mi ha fatto subito pensare che fosse perfetto per noi”.

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