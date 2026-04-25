Gasperini: "La squadra mi ha sempre seguito, bravi a lasciare fuori le tensioni"

La Roma ha spazzato via la tempesta legata all'allontanamento di Ranieri e si è presa alla grande i tre punti sul campo del Bologna. Un successo che tiene in corsa i giallorossi per un posto in Champions League e che ha fatto contento Gian Piero Gasperini. “Noi dobbiamo credere di vincere ogni partita, siamo nella condizione di fare dei primi tempi come oggi. Nel secondo un po’ di fatica, dobbiamo migliorarci ancora e pensare alla prossima gara. L'aria fuori da Trigoria era movimentata, ma dentro come sempre da tutto l’anno. Malen ci ha alzato il livello di gioco, purtroppo per tre mesi non abbiamo avuto Soulé e Dybala. Però quello che non abbiamo avuto nel girone di ritorno cercheremo di recuperarlo in queste ultime partite”, ha detto il tecnico romanista.