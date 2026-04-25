Bologna, Italiano: "Fischi giusti, dobbiamo smettere di fare regali"

Mastica amaro Vincenzo Italiano dopo la confitta subita dal suo Bologna contro la Roma. "Fischi giusti. Una settimana fa a Torino sono stato male interpretato e un po' mi sono spiegato male. Se c'è uno che non molla sono io e dobbiamo rimboccarci le maniche. Quello che intendevo dire è che perdendo troppe partite in casa, come oggi, e commettendo troppi errori e leggerezze in difesa, non abbiamo trovato continuità e non possiamo essere attaccati alle squadre che lottano per l'Europa. Ma abbiamo un ottavo posto da blindare e cercheremo fino all'ultimo di ricucire sulla settima. Ma dobbiamo smettere di fare regali e cercare di sistemare le cose", le parole del tecnico rossoblu.