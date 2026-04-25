Roma, problema al flessore destro per Celik

La vittoria contro il Bologna ha riportato momentaneamente la Roma a 2 punti dal quarto posto che vale la Champions League, ma ha lasciato anche l'infortunio di Zeki Celik. L'esterno, infatti, ha accusato un problema muscolare al flessore destro che lo ha costretto ad abbandonare il match a fine primo tempo. Il turco nei prossimi giorni sarà valutato con la squadra che si allenerà domani mattina prima dei due giorni di riposo concessi da Gasperini. Mercoledì pomeriggio, invece, è fissata la ripresa.