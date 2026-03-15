Serie A, Como-Roma 2-1: Douvikas e Diego Carlos rimontano Malen, Fabregas quarto in solitaria

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Il greco e il brasiliano rispondono al rigore dei giallorossi, ora sesti: lariani in zona Champions
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Lo scontro diretto per la zona Champions della ventinovesima giornata di Serie A va al Como che, al Sinigaglia, batte 2-1 in rimonta la Roma. La sfida si sblocca già al 7', quando Malen realizza il calcio di rigore guadagnato da El Shaarawy in pressing su Diego Carlos.
Il ribaltone lariano si concretizza però nella ripresa: Douvikas, entrato a inizio secondo tempo al posto di Kempf, segna mettendola di sinistro tra palo e Svilar, poi al 64' Wesley, già ammonito, rimedia il secondo giallo e si fa espellere. La formazione di casa capitalizza il vantaggio numerico al 79', quando Diego Carlos ribadisce in rete la parata di Svilar su Smolcic.
Nel finale, Da Cunha centra la traversa e non trova il 3-1, ma il Como in 11 contro 10 deve solo gestire. Fabregas continua a sognare: è quarto in classifica a +1 sulla Juve e a +3 sulla Roma, che nelle ultime tre partite ha ottenuto solo il pareggio dell'Olimpico coi bianconeri.
IL TABELLINO
COMO-ROMA 2-1
Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf (1' st Douvikas); Smolcic, Da Cunha (42' st Van der Brempt), Sergi Roberto (1' st Diao), Valle; Caqueret (22' st Perrone), Baturina; Nico Paz (32' st Rodriguez). A disp.: Törnqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Moreno, Kühn, Vojvoda. All.: Fabregas
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso (25' st Ziolkowski); Celik (25' st Tsimikas), Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini (22' st Pisilli), El Shaarawy (11' st Rensch); Malen (22' st Vaz). A disp.: De Marzi; Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza. All.: Gasperini
Arbitro: Massa
Marcatori: 7' rig. Malen (R), 14' st Douvikas (R), 34' st Diego Carlos (R)
Ammoniti: Wesley (R), Caqueret (C), Diego Carlos (C), Ghilardi (R)
Espulsi: al 19' st Wesley (R) per somma di ammonizioni
STATISTICHE
· Il Como ha vinto quattro partite di fila solo per la terza volta nella sua storia in Serie A, dopo le sei tra aprile e maggio 2025 e le quattro nel marzo 1952.
· Negli scontri diretti tra le prime sette squadre attualmente in classifica in questa Serie A, la Roma è quella che ha guadagnato meno punti: solo 6 in 10 sfide (1V, 3N, 6P), almeno 5 in meno di qualsiasi altra.
· La Roma non perdeva un match di Serie A dopo essere andata in vantaggio dal 10 febbraio 2024 contro l’Inter (2-4 in quel caso).
· Prima di Tasos Douvikas (10 reti nel 2025/26), l'ultimo giocatore del Como che era andato in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A era stato Stefano Borgonovo nel 1985/86 (10 anche per lui).
· Tasos Douvikas (10 reti in questo campionato) è il primo calciatore straniero del Como ad andare in doppia cifra di gol in una singola stagione di Serie A.
· Tasos Douvikas è il primo giocatore di nazionalità greca ad andare in doppia cifra di marcature in una singola stagione di Serie A – superato a quota nove Zisis Vryzas con il Perugia nel 2000/01.
· Diego Carlos è tornato a segnare in campionato a distanza di 3 anni e 341 giorni, ovvero dall'8 aprile 2022 in Siviglia-Granada.
· Diego Carlos è il quarto giocatore brasiliano a segnare con la maglia del Como in Serie A, dopo Gabriel Strefezza, Luiz Milton e Dirceu.
· Pur essendo arrivato alla Roma lo scorso 16 gennaio, Donyell Malen è il miglior marcatore dei giallorossi in questa stagione di Serie A: sette reti per lui in nove match di campionato.
· Donyell Malen ha segnato sette reti in questo campionato: solo tre giocatori nella storia della Roma hanno realizzato più gol, segnandoli tutti nel girone di ritorno con questa maglia, in una singola stagione di Serie A: Vincenzo Montella nel 2001/02 (13), Lorenzo Bettini nel 1953/54 (nove) e Stephan El Shaarawy nel 2015/16 (otto) - a quota sette anche Cengiz Ünder nel 2017/18 e Dante Di Benedetti nel 1935/1936.
· Donyell Malen ha segnato entrambi i rigori calciati in carriera nei maggiori cinque campionati europei: entrambi con la maglia della Roma in Serie A (contro Como e Napoli).
· Quello di Donyell Malen al minuto 6:53 è il secondo gol più veloce segnato dalla Roma in questo campionato, dopo quello dello stesso Malen contro il Napoli dopo 6:02 lo scorso 15 febbraio.
· 250ª presenza per Lorenzo Pellegrini con la Roma in Serie A; dal suo esordio con i giallorossi nel massimo torneo (2014/15) solo due giocatori hanno tagliato questo traguardo con i capitolini nel periodo: Stephan El Shaarawy (253) e Bryan Cristante (260).
· Quella di Wesley è la seconda espulsione per un giocatore della Roma in questo campionato, dopo quella di Zeki Çelik contro il Cagliari lo scorso 7 dicembre.