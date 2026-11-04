Gasp, tre indizi fanno una prova: che fatica nei secondi tempi

Quarta partita di Champions e terza rimonta. Come si diceva un tempo, tre indizi fanno una prova. Ed ecco servita la sindrome da rimonta o "rimontite". Pronti via, l'1-1 di Istanbul contro il Fenerbahce con i turchi a pareggiare in apertura di ripresa il gol di Cristante. Quindi la frittata dell'Olimpico: Roma avanti 3-1 prima di prendere tre gol negli ultimi otto minuti tutti sugli sviluppi di corner. A Old Trafford la Roma non ha avuto la forza di tenere il pallino del gioco nella ripresa e paga almeno due gravi errori individuali: quello di Mancini che provoca il calcio di rigore e il clamoroso buco di Balerdi che regala il 2-2 a Cunha. Dopo 4 giornate la squadra di Gasperini in Europa si ritrova con 4 punti. Se le partite durassero solo un tempo sarebbe a quota 10: tre punti in Turchia, pareggio con il Real e vittorie con Slovan e United. Ma i se e i ma non fanno classifica. Adesso davanti la Roma ha due partite abbordabili in campionato (Sassuolo in casa e Parma fuori) prima di tornare in Champions mercoledì 25 novembre a Parigi con il Psg. Quando magari torneranno tre dei grandi assenti giallorossi (mai dimenticare l'emergenza infortunati...): Svilar, Koné e Dybala.