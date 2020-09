Frosinone, Nesta: "Totti? Casa sua è la Roma"

FROSINONE

Pochi minuti prima dell'amichevole del suo Frosinone contro la Roma, il tecnico dei ciociari, Alessandro Nesta, ha parlato del possibile ritorno in giallorosso di Francesco Totti, che con la nuova proprietà americana potrebbe rientrare a Trigoria: "Totti deve tornare a Roma. Credo che debba parlare con la società e capire bene cosa vuole fare lui. Se ritiene opportuna la proposta deve accettare, quella è casa sua".

L'ex difensore azzurro ha voluto anche mandare un messaggio a Nicolò Zaniolo, vittima per la seconda volta della rottura del legamento del ginocchio: "È una situazione difficile, ma deve provare a stare tranquillo. Ci sono giocatori più fragili, che hanno più problemi, ma io per esempio mi sono operato dieci volte e ho concluso la mia carriera a 38 anni, quando e come volevo. Quindi Zaniolo si opererà, dovrà lavorare tanto, ma è talmente forte che tornerà ai suoi livelli. Il secondo infortunio sicuramente è una bella botta, ma lui ce la farà".

Infine una battuta sull'obiettivo del Frosinone per la stagione via il prossimo 26 settembre: "Fare bene nella regular season. Serviranno grande rabbia e voglia di rivalsa. La passata stagione non ce l’abbiamo fatta per poco, dobbiamo sempre sentire quel sapore amaro".

