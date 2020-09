Fonseca: "Dzeko in campo con noi domani, Smalling vuole tornare

parla fonseca

Paulo Fonseca cerca di trattenere Edin Dzeko e prova ad allontanare le voci che vogliono il bosniaco a un passo dalla Juventus: "E' con noi ora, e non parleremo di questo perché non ha senso. Dzeko giocherà con noi domani a Verona". L'allenatore della Roma aspetta anche il ritorno di Smalling ed è ottimista: "Ieri ho parlato con lui, vuole tornare. E noi lo vogliamo qui, quindi penso che nei prossimi giorni potrebbe tornare".

Intanto è arrivato Kumbulla: "E' arrivato solo ieri, sarà con noi - dice Fonseca -, ma credo non sia pronto per iniziare. Deve capire come giochiamo, non abbiamo avuto tempo per allenarci, è un modo diverso rispetto a Verona. Ma sono soddisfatto, mi sembra un ragazzo intelligente. Se non ho altri difensori potrebbe giocare".

Poi il tecnico della Roma non ha voluto chiarire se domani partirà con la difesa a tre o a quattro ("siamo pronti per giocare con tutti e due. E anche ad iniziare con uno e poi cambiare") e ha specificato che "Karsdorp non è una soluzione d'emergenza. Domani giocherà, e rimarrà con noi: abbiamo fiducia in lui". In porta Pau Lopez o Mirante? "Vediamo domani".

Sul Verona: "Non ci sono molte squadre che giocano come il Verona, con loro èè difficile fare il nostro gioco. L'anno scorso abbiamo vinto due volte ma dobbiamo capire che questa è una partita diversa. Scenderemo in campo con due sistemi di gioco, si può iniziare in un modo e poi cambiare. E' una partita dove è difficile avere la palla e una volta conquistata bisogna uscire veloci perché loro sono molti forti e non sarà facile trovare il compagno per giocare perche' loro viaggiano forte con marcature individuali. Difficilmente sarà possibile fare quello che facciamo abitualmente".