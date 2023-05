Roma, emergenza infinita per Mourinho: Wijnaldum e Dybala ancora a parte

ROMA

L'argentino è sempre alle prese con i fastidi all'adduttore e con una caviglia dolorante dal match con l'Atalanta, l'olandese punta il Leverkusen

Non accenna a placarsi l'emergenza infortuni in casa Roma: i ragazzi di Mourinho si sono allenati anche il 1° maggio, a due giorni dalla trasferta di Monza, ma nel gruppo non erano presenti né Paulo Dybala, né Georginio Wijnaldum. L'argentino, rimasto 90' in panchina contro il Milan, è ancora alle prese con un fastidio all'adduttore e con una caviglia dolorante dal match con l'Atalanta, l'olandese sta recuperando dalla lesione al flessore, con l'obiettivo di rientrare per la gara d'andata delle semifinali di Europa League.

Le condizioni di Dybala vengono monitorate attentamente dallo staff medico giallorosso, ma difficilmente Mou lo avrà a disposizione dal 1' contro i brianzoli: martedì deciderà se convocarlo o tenerlo totalmente a riposo in vista di due appuntamenti cruciali come quelli con Inter (sabato alle 18) e Leverkusen (giovedì 11 alle 21).

La partita col Milan ha lasciato in eredità anche i ko di Belotti e Kumbulla: l'attaccante, che ha rimediato una frattura alla cartilagine costale, sarà sicuramente assente col Monza, mentre per il difensore la stagione è finita in anticipo (lesione del crociato). Il reparto arretrato è quello che preoccupa maggiormente: Smalling e Llorente sono out e con Matic squalificato non dovrebbero esserci margini per l'arretramento di Cristante. Gli unici centrali di ruolo rimasti a disposizione di Mourinho sono Ibanez e Mancini, pertanto le opzioni sono due: adattare Celik nel ruolo di braccetto destro, oppure passare alla difesa a 4 con Zalewski e Spinazzola esterni. Tra i convocati per Monza, comunque, potrebbe esserci anche Dimitros Keramitsis, difensore della Primavara che si è allenato con i "grandi" nell'ultima seduta.

Vedi anche Serie A Volata per la Champions League: sei squadre in sei punti a sei giornate dal termine