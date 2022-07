Dybala ha già iniziato a lavorare con Mou, oggi la firma

IL COLPO

Ieri primo giorno di lavoro per la Joya che proseguirà la preparazione con un programma personalizzato: lo Special vuole ridurre al minimo il rischio infortuni

Dybala è il colo estivo della Roma, mancano solo la firma e l'ufficialità, attese per oggi. Non è ancora stata fissata la data per la prima conferenza stampa della Joya, ma potrebbe essere il prossimo 6 agosto, con la presentazione il giorno successivo all’Olimpico ai tifosi in occasione dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk. L'attaccante ieri non è salito sul pullman che ha portato la squadra dal ritiro di Algarve a Faro, per disputare l’amichevole contro lo Sporting Lisbona. L'argentino ha preferito restare in albergo e terminare l'iter per il closing del contratto prima di raggiungere lo stadio. Arrivato per l’inizio della ripresa, Dybala si è seduto in tribuna tra Tiago Pinto e i suoi agenti, una fila sotto a Dan e Ryan Friedkin, indossando la maglia della Roma.

L'avventura di Dybala in giallorosso è già iniziata, anche senza l'ufficialità. Lunedì le visite mediche hanno dato esito positivo ed è stato il primo giorno per la Joya con i nuovi compagni. Paulo è stato accolto benissimo nel ritiro giallorosso: abbracci e battute per il nuovo arrivato, particolarmente caloroso il saluto di Abraham. Dopo un accogliente benvenuto anche da parte di Mourinho, che si è complimentato con lui per aver scelto la maglia numero 21: "Bravo, è stata una decisione intelligente", l'argentino si è unito alla squadra a cena, seduto accanto a Spinazzola, l’unico con il quale aveva già giocato, quando il terzino era alla Juventus, indossando per la prima volta i nuovi colori. Gli stessi, quelli del materiale ufficiale del club, con cui già ieri mattina ha lavorato sul campo. Dybala ha poi atteso tutto il pomeriggio per l’ufficialità, che non è arrivata. La stesura del contratto ha richiesto molto tempo per la complessa questione dei diritti d’immagine, che restano completamente al giocatore. Non ci sono ostacoli, ma l’annuncio è slittato di altre 24 ore.

L'attaccante, intanto, ha iniziato a lavorare sul campo: sedute singole e lavoro personalizzato sotto l'attento sguardo di Mou. Come per gli altri giocatori della rosa, infatti, Mourinho è molto attento alla preparazione atletica, con l’obiettivo di ridurre al minimo il rischio d'infortuni. L'ultima partita ufficiale di Dybala risale a Italia-Argentina del primo giugno a Londra, 49 giorni fa, ma già sabato è atteso per uno spezzone di partita contro il Nizza. Il nuovo acquisto giallorosso non vede l’ora di cominciare e già alla terza giornata di campionato lo aspetterà la sfida con il suo passato. Il 27 agosto, infatti, a Torino la Juventus ospiterà la Roma: "La Partita" per la Joya, dopo sette anni trascorsi in bianconero.