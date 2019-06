Diciotto anni fa portava la Roma allo scudetto, oggi la lascia: l'addio e le verità di Totti

17/06/2019

Una coincidenza? Probabilmente no! Perché se il giorno dell'addio di Francesco Totti alla Roma non è, e non può essere, uno come tanti, proprio il 17 giugno è una data molto particolare. Il simbolo della romanità, il Capitano, lascia il club e lo fa nel giorno che segna infatti una ricorrenza indimenticabile per i cuori e i colori giallorossi: diciotto anni fa, 17 giugno 2001, la Roma conquistava lo scudetto, Totti piegava il Parma e metteva le mani sul titolo. Oggi, alle soglie della maturità calcistica, saluta. Se ne va. Lascia. Perché? Lo spiegherà lui stesso, in conferenza stampa presso il Salone d’Onore del Coni con al suo fianco il presidente Malagò.



Chiarezza, ecco cosa intende fare Totti. Ma anche, se possiible, togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Verità che fanno paura a chi guida la Roma e da oggi dovrà farlo senza "il Capitano": nel mirino inevitabilmente il presidente Pallotta e con lui il suo grande consigliere, Franco Baldini. Con una città in sobbuglio e una tifoseria attonita, sconfortata, arrabbiata. Insomma, il giorno del giudizio. Da segure in diretta streaming su Sportmediaset.it e Tgcom24 a partitre dalle 14.