De Rossi: "Il Bologna non ha rubato nulla". Thiago Motta: "Orgoglioso della squadra"

Il tecnico giallorosso dopo la sconfitta: "Non possiamo farci innervosire per un cartellino giallo". Il collega rossoblù elogia i suoi: "Partita meravigliosa"

"Forse siamo stati un pochino meno brillanti delle altre volte, ma avevamo di fronte una squadra che gioca bene e ti fa sembrare meno brillante. Il Bologna non ha rubato niente. Nel primo tempo eravamo riusciti a essere più pericolosi di loro". Daniele De Rossi analizza così la sconfitta della Roma contro i rossoblù di Thiago Motta. "Non possiamo farci innervosire per un cartellino giallo, il nervosismo non deve influenzare il modo di stare in campo. Se vogliamo continuare la nostra rincorsa dobbiamo gestire bene i momenti della partita". "Il trofeo più importante? La nostra personalità, sono orgoglioso di questa squadra - le parole di Thiago Motta - In un campo difficile, contro una squadra difficile hanno fatto una prestazione di altissimo livello. Sono molto contento, hanno fatto una partita meravigliosa. Avere partite così fa bene al nostro calcio. Champions? Il nostro presente è molto bello. Pensare ad altro non significa niente".



"La corsa è lunga per il campionato, non usciamo distrutti oggi - ha detto De Rossi a Dazn - Siamo abituati a gestire le emozioni positive. Veniamo da un ciclo di partite toste e dal punto di vista nervoso lo avevamo gestito bene. Oggi la partita non è stata eccezionale, ma salvo dopo il 3-1 siamo stati lì per tutta la gara. Il nervosismo non può influenzarci, nemmeno se prendiamo un cartellino giallo che non c'è. Ma se guardiamo i numeri stavamo nella partita. La squadra non ha mollato. Se vogliamo continuare questa rincorsa dobbiamo essere bravi a gestire i momenti". Sul prossimo ciclo di partite ravvicinate ha aggiunto: "Non siamo stati aiutati nel gestirlo, ma andiamo avanti. Ora prepareremo la sfida con l'Udinese come se fosse una gara di Europa League giocando di giovedì". "Oggi penso solo a ciò che abbiamo fatto stasera, voglio godermi questo momento - ha aggiunto Thiago Motta rispondendo alla domanda sulla Champions - Tutto il resto arriverà al suo tempo, oggi il nostro presente è molto bello e in questo momento pensare ad altro non significa nulla. Voglio vivermi questo bellissimo momento, sono grato a questi ragazzi e alla nostra gente. Ogni giocatore mette a disposizione del gruppo il suo massimo, la sua miglior versione. Questa è una vittoria importantissima per noi e dà ancora più fiducia a questi ragazzi. Stasera abbiamo nuovamente dimostrato che questi ragazzi stanno andando sulla strada giusta, sono davvero orgoglioso di allenare questi ragazzi".