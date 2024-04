Serie A: il Bologna mette un'ipoteca sulla Champions, secco 3-1 sulla Roma

ROMA-BOLOGNA 1-3

Show dei felsinei, con El Azzouzi e Zirkzee (gol e assist per entrambi) assoluti protagonisti. Thiago Motta vince e consolida il quarto posto, volando a +8 sull'Atalanta

La 33a giornata della Serie A vede il Bologna avvicinarsi ulteriormente alla Champions League, portandosi a +8 sull'Atalanta sesta. I felsinei, che erano reduci dagli scialbi 0-0 contro Frosinone e Monza, escono vincenti dall'Olimpico contro una Roma spenta e mai davvero in gioco. El Azzouzi apre le danze al 14', Zirkzee raddoppia (45') e Saelemaekers chiude i giochi (65') dopo il gol di Azmoun (55'). Thiago Motta sconfigge 3-1 De Rossi.

LA PARTITA

Non c'è storia all'Olimpico, dove il Bologna domina e batte 3-1 la Roma. Una vittoria dal sapore di Champions League per i felsinei, ora a +8 sulla sesta. De Rossi se la gioca coi titolarissimi e Abraham come sostituto di Lukaku, mentre Thiago Motta sorprende. Nel suo 4-1-4-1 Calafiori torna a fare il terzino ed El Azzouzi viene preferito a Fabbian, sostituendo Ferguson, ma soprattutto Orsolini parte dalla panchina. La mossa si rivela vincente, perchè il marocchino ed ex Union Sg sarà uno dei migliori in campo e si rende subito pericoloso. La Roma spreca dopo dieci minuti, col piattone alto di El Shaarawy, e viene punita al 14': Calafiori crossa e trova proprio El Azzouzi, che fulmina Svilar con una semi-rovesciata. Paredes spreca la possibile rete del pari e, nel finale di tempo, c'è solo il Bologna in campo. I felsinei colpiscono una traversa con la punizione di Saelemaekers e firmano il raddoppio al 45'. L'uomo decisivo è ancora El Azzouzi, che pesca Zirkzee: quest'ultimo salta Mancini e supera Svilar, che stava uscendo per chiudergli lo specchio della porta. Si va dunque al riposo sul 2-0 per i rossoblù.

Nella ripresa la Roma spinge dopo il triplo cambio di De Rossi, che sostituisce gli esterni difensivi e uno spento Abraham, e accorcia al 55': Skorupski ferma due volte Azmoun ma non la terza, con l'iraniano a segnare da due passi. Il gol però non riapre i giochi, perché dieci minuti dopo Zirkzee pesca magistralmente Saelemaekers e il belga supera Svilar col pallonetto: 3-1 e gara chiusa. Thiago Motta perde l'ex Bayern per un fastidio muscolare e inserisce Santiago Castro, arrivato a gennaio dal Velez, che è protagonista nel finale: l'argentino si vede annullare il gol del poker per offside. Vince il Bologna, sbancando l'Olimpico, ed esulta: felsinei saldamente quarti con 62 punti e vicinissimi alla Champions. La Roma, di contro, resta quinta con 55 punti e vede avvicinarsi l'Atalanta (54): entrambe dovranno recuperare una gara.

LE PAGELLE

Azmoun 6.5 - Entra al 51' e segna quattro minuti dopo. La cattiveria agonistica che mette nel duello contro Skorupski, che lo ferma due volte prima del tap-in vincente e gli evita la doppietta nel finale, è quella che manca alla Roma per tutta la gara.

Pellegrini 5.5 - Tutto il centrocampo della Roma non gira, ma è dal capitano e numero sette che ci si aspetta lo scatto decisivo. Stecca completamente la partita, girando spesso a vuoto e sprecando le uniche occasioni che capitano ai suoi piedi: clamorosa quella all'86'.

Abraham 5 - Viene chiamato a sostituire Lukaku, con cui la Roma ha studiato tutta una serie di giocate codificate, e la sua condizione tuttora precaria si fa sentire. Non fa mai salire la squadra e si eclissa dopo pochi minuti. Abulico.

Zirkzee 7.5 - L'ennesimo show di una stagione da top player, che potrebbe portarlo in una big italiana o d'Europa. Segna il gol del 2-0 con una grande azione, poi serve l'assist per il tris di Saelemaekers. Nel mezzo, tanto altro e una sensazione: questo Bologna è così forte anche perché ha un terminale offensivo come l'ex Bayern.

El Azzouzi 7 - Thiago Motta lo sceglie a sorpresa per sostituire Lewis Ferguson e ne viene ripagato. Segna l'1-0 con una semi-rovesciata e firma l'assist per il raddoppio di Zirkzee. Qualità e anche quantità: esce stremato dopo aver corso per tre.

Saelemaekers 7 - Il giocatore spento e inconcludente che si era visto nelle fila del Milan è un lontano ricordo. Il belga, con Thiago Motta, è diventato incisivo e decisivo: stravince il duello sulla sua fascia e firma il 3-1 con un pallonetto. Un gesto tecnico che all'Olimpico, casa di Totti, non passa mai inosservato.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3) - Svilar 5.5; Celik 5.5 (6' st Karsdorp 5.5), Llorente 5.5, Mancini 5.5, Angeliño 5.5 (6' st Spinazzola 5.5); Cristante 6 (40' st Joao Costa sv), Paredes 5.5, Pellegrini 5.5; Dybala 6, Abraham 5 (6' st Azmoun 6.5), El Shaarawy 5.5 (27' st Baldanzi 5.5). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski. All. De Rossi.

BOLOGNA (4-1-4-1) - Skorupski 6; Posch 6.5 (35' st De Silvestri sv), Beukema 6, Lucumì 6.5, Calafiori 7 (35' st Kristiansen sv); Freuler 6.5; Ndoye 6 (35' st Fabbian sv), Aebischer 6, El Azzouzi 7 (32' st Urbanski sv), Saelemaekers 7; Zirkzee 7.5 (24' st Castro 6). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Karlsson, Corazza, Lykogiannis.

Arbitro: Maresca.

Marcatori: 14' El Azzouzi (B), 45' Zirkzee (B), 10' st Azmoun (R), 20' st Saelemaekers (B).

Ammoniti: Paredes (R), Zirkzee (B), Angeliño (R), Pellegrini (R), El Shaarawy (R), Llorente (R), Freuler (B).

LE STATISTICHE DI ROMA-BOLOGNA

Il Bologna ha raccolto 62 punti dopo 33 gare in questo campionato (17V, 11N, 5P) per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria; in aggiunta, l’ultima volta che i felsinei avevano fatto meglio a questo punto della stagione in Serie A risale al 1966/67 (62 anche in quel caso – contando 3 punti a vittoria da sempre).

Oussama El Azzouzi e Joshua Zirkzee sono diventati solo il secondo e il terzo giocatore del Bologna - negli ultimi 50 anni - capaci di segnare in entrambe le trasferte contro Roma e Lazio in una stagione di Serie A - dopo Julio Cruz nel 2001/02.

Nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05), Riccardo Calafiori è diventato il primo difensore del Bologna a fornire quattro assist in una singola stagione in Serie A.

La Roma è l’avversaria contro cui il Bologna ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 53 successi degli emiliani in 152 sfide, completano 45 pareggi e 54 vittorie giallorosse.

La Roma ha perso due delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A (vs Inter e Bologna – 3V) tante sconfitte quante quelle rimediate nelle precedenti 18 tra le mura amiche nel massimo campionato (11V, 5N).

Il Bologna ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro la Roma per la prima volta dal 1966/67 con Luis Carniglia come allenatore.

Quella di Oussama El Azzouzi (13:16’’) è la rete più veloce incassata dalla Roma in questo campionato da quella di Yacine Adli (10:05’’), lo scorso 14 gennaio.

La Roma ha subito due reti nella prima frazione di gioco in una gara casalinga in Serie A per la prima volta dal 12 marzo 2023 (1-3 vs Sassuolo dopo i primi 45’ in quell’occasione – con José Mourinho in panchina).

Sardar Azmoun (tre gol in 18 presenze in questo torneo) è ad una rete di distanza dall’eguagliare il suo record di marcature stagionali nei Big-5 campionati europei (quattro in 23 match con il Bayer Leverkusen nel 2022/23).

La Roma è la formazione contro cui Alexis Saelemaekers ha realizzato il maggior numero di gol in Serie A (tre in nove sfide); in aggiunta, con la rete odierna, il belga ha stabilito il record di marcature stagionali nel massimo campionato (tre).

Solo Milan – Bologna dello scorso 27 gennaio (sei) ha visto più cartellini gialli nella prima frazione di gioco rispetto a Roma – Bologna nella Serie A 2023/24 (cinque).

Con il successo odierno, Thiago Motta ha raggiunto la soglia dei 150 punti conquistati da allenatore in Serie A (152).

Lorenzo De Silvestri ha agganciato Leonardo Bonucci (431 presenze per entrambi) al 42° posto della classifica dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A.