Danso? L'Austria dà ragione alla Roma e chiede accertamenti medici

ANCORA PROBLEMI

I problemi per il difensore non finiscono: prima convocato e poi rispedito a casa dalla sua Nazionale

© Getty Images "Danso sarà sottoposto ad approfonditi esami medici presso il suo club in Francia". Così il comunicato della Federazione Austriaca dopo che il ct Ralf Rangnick aveva inizialmente deciso di convocare il difensore del Lens. Dopo il mancato approdo alla Roma, proprio per non aver superato completamente le visite, l'estate movimentata di Kevin sembra non essere giunta ancora ai titoli di coda.

Kevin Danso è out dai convocati per gli impegni in Nations League con la sua Austria. Il motivo? Lo stesso che aveva fatto saltare la trattativa con i giallorossi. Il difensore del Lens aveva raggiunto il ritiro della nazionale in vista delle partite contro Slovenia e Norvegia. La condizione fisica sembra però essere ancora un problema e l'austriaco ha dovuto così lasciare i suoi compagni per rientrare in Francia dove si sottoporrà a ulteriori accertamenti.

La Roma aveva quindi ragione? Dopo i test non superati, tra il club della capitale e quello francese erano partite diverse accuse. Il Lens aveva attaccato i giallorossi colpevoli, secondo loro, di "una lunga interpretazione di una visita medica" costringendo così i titolari del cartellino a interrogarsi "sulle ragioni di fondo" del mancato trasferimento, sostenendo che il giocatore fosse "attentamente monitorato".

Lo stesso calciatore, attraverso delle storie Instagram, si era detto "deluso e sconvolto" visto che oltre al Lens, anche l'Austria in questi anni lo ha sempre tenuto monitorato. Ora il giallo sulla sua condizione fisica si infittisce e toccherà al club francese capirne i motivi.

