Dan Friedkin interessato alla Roma: impero da 4 miliardi

Dan Friedkin ha messo gli occhi sulla Roma. L'imprenditore statunitense, infatti, è interessato al club di Pallotta e nelle prossime ore il suo gruppo inizierà la due deligence per capire la fattibilità dell'affare. Il colosso americano potrebbe comprare i giallorossi o inizialmente entrare come investitore senza far parte della governance del club come scrive Il Corriere dello Sport.

Friedkin è un imprenditore di 54 anni che ha costruito, insieme al padre Thomas scomparso nel 2017, la sua fortuna grazie al commercio di automobili. Dan è capo del The Friedkin Group da due anni e Forbes valuta il suo patrimonio in 4,1 miliardi di euro. Una montagna di soldi grazie all'esclusiva per la distribuzione di Toyota in cinque stati Usa (Texas, Arkansas, Louisiana, Mississipi e Oklahoma) per un totale di 154 concessionari. Un gruppo di dodici società che tocca anche il business di viaggi lussuosi e cinema.

Dan ha eriditato dal padre e dal nonno la passione per l'aeronautica e nel 2017 provò ad acquistare gli Houston Rockets di Nba, ma venne superato da Tilman Fertitta. Il palazzetto della franchigia texana, però, si chiama Toyota Center grazie proprio a Friedkin.