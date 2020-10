Covid-19, un caso anche alla Roma: Diawara positivo

ALTRO STOP

Un caso di positività al Covid-19 anche alla Roma: Amadou Diawara ha reso noto l'esito del tampone a cui è stato sottoposto. "Al rientro dalla nazionale ho effettuato il tampone e purtroppo sono risultato positivo - ha scritto su Instagram il centrocampista giallorosso -. Per fortuna mi sento bene, ma dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di tornare il prima possibile agli ordini di mister Fonseca".

Inizio di stagione tormentato per il centrocampista dopo il fattaccio di cui è stato protagonista involontario nella prima giornata di Serie A che è costato lo 0-3 alla Roma. Diawara, impegnato in questi giorni con la Guinea, al rientro ha scoperto di essere positivo al Covid-19 e non potrà essere a disposizione di Fonseca per le prossime partite con la Roma. Il giocatore comunque è asintomatico e sta bene, come confermato con il messaggio social.