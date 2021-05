Confronto a Trigoria tra giocatori e ultrà: "Noi romanisti sempre, voi di passaggio"

La buona prestazione contro lo United e l'entusiasmo dopo l'annuncio dell'arrivo di Mourinho non sono bastati a circa duecento ultrà della Roma, rappresentanti della Curva Sud, che nel piazzale davanti al centro sportivo di Trigoria hanno esposto uno striscione per invitare la squadra a dare tutto nelle partite che mancano alla fine della stagione: "Noi a prescindere e ad oltranza romanisti sempre. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai".