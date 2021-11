Chiusa per un turno la curva della Roma, ma pena sospesa per un anno

IL PROVVEDIMENTO

Il giudice sportivo ha anche comminato una multa di 25mila euro all'Atalanta. Un turno a Koulibaly e Theo Hernandez

I cori insultanti rivolti a Ibrahimovic e a Kessie durante Roma-Milan di domenica scorsa costano al club giallorosso "l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Sud" privo di spettatori": lo ha deciso il giudice sportivo. La pena comunque è sospesa per un anno. L'Atalanta invece dovrà pagare 25mila euro per il lancio di oggetti, tra cui la monetina che che ha colpito Reina, nella partita con la Lazio.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha specificato che, ai sensi dell'art. 28 comma 7 CGS, se durante il periodo di 12 mesi sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione. Per quanto riguarda l'Atalanta, la pena è stata "attenuata, ai sensi dell'art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell'ultimo episodio, ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell'accesso".

DUE TURNI A SILVA, UNO A KOULIBALY E THEO HERNANDEZ

Due giornate di squalifica per il giocatore della Sampdoria Silva, ed altri sette fermati per una giornata: sono queste le decisioni del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite dell'11.a giornata di campionato. Una giornata di stop e 5mila euro di ammenda per il giocatore del Cagliari Martin Caceres. Squalificati per una giornata Theo Hernandez (Milan), Grigoris Kastanos (Salernitana), Kalidou Koulibaly (Napoli), Maxime Lopez (sassuolo), Tommaso Pobega (Torino), Petar Stojanovic (Empoli). Il giudice sportivo ha poi inflitto una ammenda di 10mila euro a José Mourinho "per avere, al termine della gara, in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio dell'Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose".