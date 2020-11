Caso Diawara, La Roma gioca in Corte d'Appello per riprendersi il punto con il Verona

Non sarà facile, ma la Roma questa mattina scende in campo in Corte d'Appello per provare a cancellare il 3-0 a tavolino contro il Verona e recuperare il punto dello 0-0 maturato sul campo. Per i giallorossi era arrivato il ko inflitto dal giudice sportivo per aver schierato Diawara che era in lista Under 23 nonostante l'età. Il Ceo giallorosso Guido Fienga e l'avvocato Antonio Conte verranno ascoltati in videocall e punteranno tutto sulla buonafede.