Caos Roma, Pallotta al contrattacco: "Sono tutte ca..."

30/05/2019

Dopo le rivelazioni di Repubblica - secondo cui una fronda interna allo spogliatoio della Roma, 'capeggiata' da Daniele De Rossi, avrebbe cospirato contro l'ex allenatore Di Francesco, l'ex ds Monchi e Francesco Totti - James Pallotta replica dagli Stati Uniti attraverso il sito del Messaggero: "Sono tutte c..., qualcuno sta provando a danneggiare la Roma con continue bugie".

LA ROMA: "QUADRO DISTORTO E DISTANTE DALLA REALTA'"

Sempre a proposito dell'inchiesta di Repubblica, la Roma esprime la propria posizione attraverso una nota ufficiale: "L'AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica - si legge -. Contrariamente all'abitudine del club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l'AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà".

MONCHI: "NON SO COME SIA NATA QUESTA STORIA"

"Non voglio fare commenti, adesso lavoro al Siviglia e ho gia' tanti casini. Però non capisco la genesi di questa storia, perché io questi giornalisti non so chi siano e non li ho mai incontrati". Cosi' Monchi, ex d.s. della Roma, al telefono con l'Ansa da Siviglia, città da cui firmano l'inchiesta i due inviati di 'La Repubblica'. "Non so proprio - dice ancora l'ex ds della Roma - e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma, e anche verso il Siviglia".

Sul caso interviene anche Riccardo Del Vescovo, l'ex medico sociale della Roma citato da Repubblica come una delle fonti di Ed Lippie (colui che avrebbe avvisato Pallotta della trama di spogliatoio): "Non voglio fare commenti e non ho mai parlato in vita mia con i giornalisti - dice Del Vescovo all'Ansa -. Non commento in generale, e mantengo una linea legata alla mia professione e professionalità. Io sono sempre a favore della società e delle sue direttive". Del Vescovo, scrive Repubblica, sarebbe stato anche uno dei più convinti che la Roma sarebbe dovuta essere 'detottizzata': "Ripeto, non voglio fare commenti - le parole del medico -, ma sono molto rispettoso di tutto ciò che gira intorno alla società As Roma".

