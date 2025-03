Bruno Conti, 70 anni di amore per la Roma: dai trofei ai talenti scoperti fino alla battaglia contro il cancro

La storia d'amore con la Roma però non si è limitata al rettangolo di gioco. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, o forse, in questo caso, sarebbe più corretto dire dopo averli lanciati in curva Sud, Bruno Conti diventa responsabile del settore giovanile giallorosso. Sotto la sua direzione la Primavera della Roma è diventata una vera e propria fucina di talenti: "Il primo anno presi Pepe, Bovo, Aquilani e il mio miglior colpo di sempre, Daniele De Rossi". I talenti usciti da Trigoria però non hanno fatto solo le fortune in campo per la Roma, come nel caso di DDR, ma anche a bilancio: "Romagnoli, Bertolacci, Caprari, Politano, Frattesi, Scamacca, Calafiori, Pellegrini, Zalewsi, Bove, Pisilli: sono tutti ragazzi che ho visto crescere". Dopo l'ottimo lavoro con le giovanili Bruno Conti passò a direttore tecnico della prima squadra: "Devo ringraziare Rosella Sensi per questo. Ricordo che era un momento delicato per la squadra. Da dt insieme al ds Pradè scegliemmo come allenatori prima Spalletti e poi Ranieri".