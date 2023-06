Accuse a Chiffi: multa e squalifica di 10 giorni per Mourinho

José Mourinho è stato squalificato per 10 giorni a decorrere dalla prima giornata di Serie A 2023/24. Dopo il deferimento della Procura Federale per le accuse rivolte all'arbitro Chiffi, il tecnico della Roma ha deciso di non patteggiare andando a giudizio. Lo stesso ha portato allo stop del portoghese, che perderà le prime 2 giornate del prossimo campionato, e a una multa da 50mila euro. Ammenda dello stesso importo anche per la società giallorossa.