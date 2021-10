Abraham in dubbio, l'ironia della Roma: "Amiamo le soste internazionali"

"Amiamo le soste internazionali". Con questo tweet tra l'ironico e il criptico, la Roma non nasconde il proprio disappunto per l'ultimo contrattempo legato alla pausa per gli impegni delle Nazionali. L'attaccante inglese Tammy Abraham è infatti rientrato acciaccato dagli impegni con l'Inghilterra ed è in dubbio per la partita contro la Juventus, in programma domenica sera a Torino.