Roma-Stoccarda, segnalati 50 incappucciati ieri sera a Trastevere

22 Gen 2026 - 15:10

Segnalato un gruppo di 40/50 persone incappucciate nella tarda serata di ieri nella zona di Santa Maria in Trastevere, al centro di Roma. All'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno cinturato l'area, non è stato trovato nessuno.

Sui social qualcuno racconta di attimi di paura per dei tifosi tedeschi dello Stoccarda che si trovavano in un locale e che sarebbero stati aggrediti dal gruppo che si è poi allontanato.

Il piano di sicurezza in vista della partita di Europa League in programma stasera all'Olimpico è scattato già ieri. Gruppi di tifosi tedeschi già da ieri hanno affollato il centro storico della città. In particolare in circa 300 si sono spostati in gruppo prima in un locale in via del Plebiscito, vicino piazza Venezia, poi in corteo verso il Colosseo intonando cori ed esplodendo petardi. A controllarli le forze dell'ordine. 

Ultimi video

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

01:47
Callegari: "Spalletti ha sbagliato con il tifoso, perché…"

Callegari: "Spalletti ha sbagliato con il tifoso, perché…"

01:40
Callegari: "Champions, ecco la situazione delle italiane"

Callegari: "Champions, ecco la situazione delle italiane"

01:43
Cardinale visita il Milan

Cardinale visita il Milan

01:29
Bentornato Edoardo

Bentornato Edoardo

01:32
Napoli settimana verità

Napoli settimana verità

01:52
Sucic, qualità da senior

Sucic, qualità da senior

04:06
SPALLETTI SU TIFOSO MCH

Spalletti e il tifoso: "Mi diceva: cambia tutti. E allora gli ho risposto!"

04:06
DICH SPALLETTI MIX POST BENFICA 21-1 DICH

Spalletti: "Era da tempo che non vincevamo col Benfica"

02:01
DICH SPALLETTI POST BENFICA 21/1 DICH

Spalletti sulla lite col tifoso "Chiunque toccasse palla mi diceva 'Spalletti levalo'"

01:57
DICH ZAPPACOSTA

Zappacosta "In pochi minuti buttata via una partita"

01:53
DICH KALULU POST BENFICA 21/1 DICH

Kalulu "Contenti di tutto"

02:37
DICH PALLADINO POST BILBAO 21/1 DICH

Palladino: "Inspiegabile quanto successo, assurdo tornare a casa con una sconfitta"

01:28
DICH ITALIANO PRE ATHLETIC BILBAO DICH

Italiano: "Dobbiamo passare il turno"

01:42
DICH GASPERINI EUROPA LEAGUE DICH

Gasp: "Vincere in Europa per le italiane diventa un problema"

01:39
Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

Napoli promossi e bocciati: secondo tempo "inaccettabile" e con questo attacco non si va lontano

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 2 SU CRITICHE A THURAM PRE ARSENAL 19/01 SRV

Chivu: "Finito di criticare Lautaro, iniziamo con Thuram?"

Lazio-Como 0-3: gli highlights

Lazio-Como 0-3: gli highlights

DICH MOURINHO BENFICA PRE JUVE 20/1 DICH

Mourinho: "Se allenerei la Juve? Certo"

MCH CONFERENZA SENEGAL MCH

Coppa d'Africa, rissa tra giornalisti in sala stampa

MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

Dalle prime da titolare alle polemiche: l'agente di Vergara attacca Conte

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:19
Serie B, Juve Stabia-Entella si giocherà a porte chiuse
Gigi Simoni
16:06
L'Inter ricorda Gigi Simoni, che oggi avrebbe compiuto 87 anni: "Stile, competenza e umanità"
15:45
Figc, rinviate trattazioni deferimenti Siracusa e Trapani
15:39
Tra ottavi e playoff ballano 10 milioni: quanto vale la Champions League
15:34
Pisa, Gilardino: "Inter fortissima ma noi dovremo giocare con coraggio"