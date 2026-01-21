Logo SportMediaset

Calcio

Roma-Stoccarda, bottiglie di vetro e aste metalliche in bus di tifosi

21 Gen 2026 - 14:36

Bottiglie di vetro vuote e aste metalliche sono state trovare dalla polizia in pullman di tifosi tedeschi in arrivo nella Capitale per la partita di domani sera all'Olimpico Roma-Stoccarda. Il piano sicurezza della Questura in vista del match è scattato stamattina. Intercettati intorno alle 11.30 alla barriera autostradale di Roma Nord sette pullman con a bordo la componente della tifoseria tedesca 'a rischio'. Tutti i supporters tedeschi sono stati identificati con il supporto della polizia scientifica. Nelle stive dei pullman sono state trovate decine di bottiglie di vetro vuote e in una, in particolare, alcune aste metalliche che sono state consegnate al personale delle forze di polizia.

15:00
Roma, Pisilli: "Quando non ho giocato non è stato tempo perso"
14:36
Roma-Stoccarda, bottiglie di vetro e aste metalliche in bus di tifosi
13:08
Senegal, premi da sogno per la Coppa d'Africa: soldi e terreni dal presidente
13:01
"Il calcio è uno sport di me...a!" Luis Enrique non si dà pace dopo il ko con lo Sporting
11:35
Galliani: "Addio a Commisso, uomo di grande generosità e umanità"