Roma-Stoccarda, bottiglie di vetro e aste metalliche in bus di tifosi

Bottiglie di vetro vuote e aste metalliche sono state trovare dalla polizia in pullman di tifosi tedeschi in arrivo nella Capitale per la partita di domani sera all'Olimpico Roma-Stoccarda. Il piano sicurezza della Questura in vista del match è scattato stamattina. Intercettati intorno alle 11.30 alla barriera autostradale di Roma Nord sette pullman con a bordo la componente della tifoseria tedesca 'a rischio'. Tutti i supporters tedeschi sono stati identificati con il supporto della polizia scientifica. Nelle stive dei pullman sono state trovate decine di bottiglie di vetro vuote e in una, in particolare, alcune aste metalliche che sono state consegnate al personale delle forze di polizia.