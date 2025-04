Roma: spaccio di droga in curva sud all'Olimpico, sei ultras indagati

Associazione per delinquere ai fini di spaccio. Sono le accuse che la direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma, contesta a sei ultras della As Roma, tra cui un minorenne, del Gruppo Quadraro, che allo stadio Olimpico occupa la parte centrale del secondo anello della Curva Sud. I sei indagati dalla Digos della questura di Roma, che questa mattina hanno effettuato le perquisizioni domiciliari avevano strutturato una filiera dello spaccio di droga che iniziava con il trasporto della sostanza stupefacente, fino alla vendita al dettaglio" delle dosi ai tossicodipendenti che assistevano alle partite disputate allo stadio Olimpico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il consumo di cocaina avveniva nei bagni dello stadio Olimpico. Alcuni degli indagati, anche per il reato associativo, sono stati interrogati preventivamente dal Gip del tribunale di Roma, come previsto dalla recente riforma. Le indagini si sono sviluppate nel corso delle partite disputate dalla squadra giallorossa, a partire da gennaio 2024.