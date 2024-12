Roma, Saelemaekers ritrova il Milan: "Per me è speciale"

Ai quarti di Coppa Italia sarà Milan-Roma: "È sempre speciale tornare in una squadra in cui ho giocato. Per me è speciale, ma ora bisogna pensare alle prossime partite e tornare a lavorare bene come fatto quest'oggi". Questo il commento dopo il match di Alexis Saelemaekers, che stasera è stato tra i migliori in campo: "Ho lavorato tanto per essere di nuovo qui. Per me è stato un momento difficile, ma grazie a tutte le persone del club e della mia famiglia oggi sono tornato bene in campo. Volevamo la vittoria e l'abbiamo ottenuta".