Roma, Saelemaekers: "Avevo detto a Pellegrini che avrebbe segnato"

"Emozione incredibile. Avevo già giocato il derby di Milano ma anche quello di Roma è speciale. Sono molto contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Continuiamo così". Così il centrocampista belga della Roma, Alexis Saelemaekers a Dazn, dopo il derby civinto con la Lazio. "Pellegrini? Nel pullman avevo detto a Lorenzo che avrebbe fatto gol e così è stato. Sono molto contento per lui, è stato un momento difficile per lui. È un giocatore importante per la squadra e oggi l'ha fatto vedere. Siamo tutti uniti con lui", ha aggiunto. "Ranieri? È una leggenda di Roma. Siamo contenti per lui perché ha ripreso un gruppo in un momento difficile e lui l'ha saputo rialzare. Oggi abbiamo vinto per lui e per i tifosi. Siamo orgogliosi di aver vinto il derby per loro. Abbiamo dato tutto sul campo, sono tre punti importantissimi e ripartiamo così", ha sottolineato.