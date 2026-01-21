Logo SportMediaset

Calcio

Roma, Pisilli: "Quando non ho giocato non è stato tempo perso"

21 Gen 2026 - 15:00

"Questo periodo ho giocato di più, cercando di farmi trovare pronto. Quando ho giocato meno però non è stato tempo perso, perché ho avuto una settimana per migliorare, lavorare e convincere l'allenatore che ero pronto. Spero di aver dato delle buone risposte". Lo ha detto Niccolò Pisilli nella conferenza prima della gara di Europa League contro lo Stoccarda. "In questi mesi sono migliorato e ho capito meglio le richieste del mister. Il centrocampo della Roma è molto forte e questa è una grande occasione per imparare e migliorare da loro. Poi è chiaro che ogni calciatore voglia giocare più partite possibili", ha aggiunto. Parlando del suo futuro ha invece spiegato: "Il mercato chiude il 2 febbraio ma sono totalmente focalizzato sulla Roma e sulle partite che verranno". 

