Calcio

Bologna, Italiano: "L'anno scorso eravamo messi peggio, cresceremo"

02 Ott 2025 - 21:20

Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano ha commentato l'1-1 casalingo contro il Friburgo nella seconda giornata di Europa League: "Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, abbiamo approcciato bene la partita concedendo poco agli avversari. Nella ripresa il Friburgo ha tenuto botta fisicamente e un po' abbiamo sofferto, alla fine è venuto fuori questo pareggio. Non siamo stati in grado di ripartire e affondare il colpo dopo l'intervallo a parte nel finale. Muoviamo la classifica, sappiamo il nostro obiettivo e che sia ottavo o ventiquattresimo posto noi vogliamo andare avanti. Ci crediamo, forse l'anno scorso eravamo messi peggio a questo punto della stagione e cresceremo tutti e faremo prestazioni complete".

