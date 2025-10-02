Cremonese, dubbio tra i pali: Silvestri favorito su Audero

La Cremonese si prepara alla delicata trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter con un dubbio che riguarda la porta. Emil Audero, fermatosi durante il riscaldamento della gara con il Como per un problema muscolare, continua a lavorare a parte: il portiere ha intensificato il programma di recupero, ma al momento sembra favorito Silvestri per difendere i pali. In attacco arrivano segnali positivi da Jamie Vardy, la cui condizione è in costante crescita: l'attaccante potrebbe ritagliarsi qualche minuto nella sfida contro i nerazzurri. A centrocampo mister Nicola può contare su Payero e Sarmiento, pronti a dare equilibrio e sostanza in una partita che si preannuncia durissima. L'unico assente sicuro è Collocolo, reduce dall'intervento per una problematica muscolare che lo terrà ai box ancora a lungo. La squadra prosegue la preparazione con grande concentrazione, consapevole della difficoltà della sfida ma intenzionata a giocarsi al meglio le proprie carte.