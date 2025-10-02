Lega Pro, Gallazzi nominato nuovo consigliere federale

L'assemblea di Lega Pro, convocata in via ordinaria ed in via straordinaria elettiva ha eletto il presidente dell'Alcione Milano, Giulio Gallazzi, consigliere federale in quota Lega Pro, in sostituzione di quello decaduto per perdita dei requisiti funzionali. "Sono molto soddisfatto. Sento l'importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi, cercherò di portare avanti un progetto che sia di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali", ha commentato Gallazzi. Inoltre, il presidente del Trento, Mauro Giacca, e il vicepresidente e ad del Catania, Vincenzo Grella, sono stati eletti all'interno del Consiglio Direttivo, confermandosi a seguito della surroga per cooptazione dello scorso 25 luglio. In apertura di assemblea - cui erano presenti il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, e il responsabile della CAN C, Daniele Orsato - il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti dall'attuale governance, illustrando al contempo i prossimi passi da compiere.