Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Lega Pro, Gallazzi nominato nuovo consigliere federale

02 Ott 2025 - 20:06

L'assemblea di Lega Pro, convocata in via ordinaria ed in via straordinaria elettiva ha eletto il presidente dell'Alcione Milano, Giulio Gallazzi, consigliere federale in quota Lega Pro, in sostituzione di quello decaduto per perdita dei requisiti funzionali. "Sono molto soddisfatto. Sento l'importanza del mandato che mi hanno conferito i colleghi, cercherò di portare avanti un progetto che sia di sviluppo per il futuro e di miglioramento costante delle nostre iniziative imprenditoriali", ha commentato Gallazzi. Inoltre, il presidente del Trento, Mauro Giacca, e il vicepresidente e ad del Catania, Vincenzo Grella, sono stati eletti all'interno del Consiglio Direttivo, confermandosi a seguito della surroga per cooptazione dello scorso 25 luglio. In apertura di assemblea - cui erano presenti il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, e il responsabile della CAN C, Daniele Orsato - il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti dall'attuale governance, illustrando al contempo i prossimi passi da compiere. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

01:28
Ancelotti sperimenta

Ancelotti sperimenta

01:11
Fiorentina da riscatto

Fiorentina da riscatto

01:12
Il Bologna col Friburgo

Il Bologna col Friburgo

01:15
Roma di nuovo in Europa

Roma di nuovo in Europa

01:42
Domenica Juventus-Milan

Domenica Juventus-Milan

01:29
Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

02:51
DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

02:14
DICH TUDOR ONE TO ONE POST VILLARREAL DICH

Juve, Tudor: "Dispiace non averla chiusa prima"

03:07
DICH LOCATELLI POST VILLARREAL DICH EDL

Juve, Locatelli: "Ripartiamo dal secondo tempo"

00:10
MCH CABAL VILLARREAL CHE ZOPPICA MCH

Juve, Cabal finisce ancora ko

02:36
DICH TUDOR POST VILLARREAL DICH

Champions, Tudor: "Abbiamo dato il massimo. Peccato il gol all'ultimo"

01:11
DICH CASTRO VIGILIA 1/10 DICH

Castro: "Siamo pronti, vogliamo fare una grande partita"

01:11
DICH ITALIANO VIGILIA 1/10 DICH

Italiano: "Girone tosto. Dobbiamo alzare il livello"

00:14
MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

01:06
DICH GASPERINI VIGILIA 1/10 DICH

Gasperini: "Dietro possiamo fare turnover ma davanti siamo sempre gli stessi"

I più visti di Calcio

NUOVO SAN MAMES - ATHLETIC CLUB

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

Vendita San Siro, Inter e Milan: "Passo decisivo per il futuro dei club e della città"

Come sarà il nuovo San Siro: 71.500 posti, hotel, negozi e ristoranti

MCH THURAM USCITA DA MIX ZONE MCH

Thuram lascia San Siro dopo l'infortunio con lo Slavia: passo lento ma col sorriso

DICH CONTE POST SPORTING DICH

Napoli, Conte: "Fatta una prestazione da squadra"

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Genoa-Lazio 0-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:06
Lega Pro, Gallazzi nominato nuovo consigliere federale
20:01
Conference League: le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sigma Olomouc
19:30
Cremonese, dubbio tra i pali: Silvestri favorito su Audero
18:56
Lazio: lesione per Marusic, out contro il Torino
18:29
Roma, Pellegrini: "Sto cercando di migliorarmi in quello che mi chiede il mister"