ROMA, GHISOLFI: "RANIERI UOMO GIUSTO PER RIALZARCI"

"Per me e per il club è un'opportunità fantastica averlo con noi. Lui è un gentiluomo, un uomo diverso da quelli a cui siamo abituati, porterà la sua calma e la sua esperienza. Crediamo sia la persona giusta per migliorare i risultati nel breve termine. Vogliamo ancora lavorare sul futuro e costruire con lui perché il club ha bisogno di uno così è sicuramente la persona giusta in questo momento e prenderemo con lui le decisioni. È stata la scelta giusta per il club". Così Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, durante il Social Football Summit, parla della scelta di affidare la squadra a Claudio Ranieri dopo l'esonero di Juric.